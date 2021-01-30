Туркменистан зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19 – «ЭпиВакКорона»

В Туркменистане в соответствии с законодательством продолжается работа по регистрации вакцин для профилактики вирусных заболеваний.

В частности, по результатам экспертного анализа Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля качества при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана выдано свидетельство о регистрации уже второй российской вакцины «ЭпиВакКорона».

Она разработана в Федеральном бюджетном учреждении «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России.

После выдачи регистрационного свидетельства разрешается эту вакцину закупать и использовать в стране. Новая вакцина «ЭпиВакКорона» прошла все испытания, доказавшие, что она обладает высокой степенью безопасности. При этом эффективность вакцины составила около 100 процентов.

Ранее в Туркменистане была зарегистрирована комбинированная векторная вакцина, известная под торговой маркой «Спутник V». Эта двухкомпонентная вакцина разработана Российским научно-исследовательским учреждением в области эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи.

Туркменистан стал первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину «ЭпиВакКорона» после Российской Федерации, и первой страной в Центральной Азии, официально одобрившей использование вакцины «Спутник V».

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