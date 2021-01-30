В столице Туркменистана состоялась церемония открытия Международного года мира и доверия

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась церемония открытия Международного года мира и доверия.

Во встрече приняли участие руководители МИД Туркменистана, депутаты Меджлиса (парламента), главы дипломатических миссий, аккредитованных в Ашхабаде, ректоры вузов страны, представители национальных СМИ и зарубежные журналисты. Посредством видеоконференцсвязи в церемонии приняли участие представители ООН, Организации экономического сотрудничества, СНГ и других международных и региональных структур

Открывая церемонию, временно исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане Кристин Вейганд отметила важность Международного года мира и доверия, инициированного Туркменистаном, для поддержания мира, стабильности и взаимопонимания между народами.

В продолжение темы вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что единогласное принятие на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия стало результатом усилий Туркменистана, призывающего к упрочению культуры мира и доверия в международных отношениях.

«Выдвинув эту идею, глава туркменского государства особо отметил, что она носит конкретный характер, призвав международное сообщество подкрепить принятый документ практическим содержанием, наполнить его реальными делами», – сказал Мередов.

На церемонии выступили глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие. Они отметили эффективность миролюбивых инициатив Туркменистана, способствующих достижению Целей устойчивого развития, а также укреплению всеобщего мира и стабильности.

В ходе церемонии участники обсудили возможности проведения совместных мероприятий в рамках Международного года мира и доверия. Состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между странами, включая расширение деятельности на платформах региональных и международных организаций во имя мира, стабильности и устойчивого развития. По итогам встречи была принята дорожная карта проведения Международного года мира и доверия.

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