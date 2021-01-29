|29.01.21 10:17
|
Президент Туркменистана пригласил президента Киргизии посетить с визитом Ашхабад
Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравление Садыру Жапарову в связи с его вступлением в должность президента Киргизской Республики.
В своем послании глава туркменского государства отметил, что Туркменистан и Киргизию связывают многовековые узы дружбы, братства и добрососедства, а существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания является прочной основой для конструктивного развития двустороннего сотрудничества.
Выразив заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении туркмено-киргизских отношений, глава государства пригласил президента Жапарова посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для него время.
© TURKMENISTAN.RU, 2021