В Ашхабаде обсудили выполнение Туркменистаном обязательств в области прав человека

В Ашхабаде прошло заседание межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. В заседании приняли участие руководители и представители МИД Туркменистана, Минобразования и других министерств и ведомств страны, а также омбудсмен Туркменистана и главы общественных организаций.

Открывая заседание, председатель межведомственной комиссии, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов рассказал о шагах, предпринимаемых в Туркменистане в области соблюдения прав человека и международного гуманитарного права. В ходе заседания были заслушаны отчеты о деятельности межведомственной комиссии в 2020 году и намечены приоритетные направления работы на предстоящий период.

Члены межведомственной комиссии рассказали о проводимых мероприятиях, включая семинары, встречи и консультации по подготовке национальных докладов и обзоров. Также была подчеркнута важность изучения передового опыта в области реализации прав человека.

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