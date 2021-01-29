Состоялись туркмено-японские переговоры по развитию экономического сотрудничества

Вопросы экономического взаимодействия были обсуждены в ходе онлайн-переговоров глав и представителей ряда туркменских ведомств с президентом японской компании Kawasaki Heavy Industries Тацуя Ватанабэ.

С туркменской стороны во встрече приняли участие руководители и представители МИД, Министерства финансов и экономики, Государственного концерна «Туркменгаз» и Государственного банка внешнеэкономической деятельности.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития двустороннего экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено участию японской компании в реализации широкомасштабных проектов в Туркменистане. В этой связи представители туркменской стороны высоко оценили вклад японской компании в строительстве завода по производству синтетического бензина из природного газа в Ахалском велаяте (области) и обеспечении его бесперебойной работы.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов с привлечением международных финансовых институтов, включая Японский банк международного сотрудничества (JBIC).

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