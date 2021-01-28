Президент Туркменистана в честь Дня защитника Отечества подписал указы о награждении и присвоении воинских званий

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указы о награждении и присвоении очередных воинских званий и классных чинов группе военнослужащих и работников силовых ведомств. Документы были подписаны на расширенном выездном заседании Государственного совета безопасности Туркменистана.

В президентских указах отмечается, что награждения и присвоения воинских званий произведены за большой личный вклад в укрепление независимости и суверенитета Туркменистана, упрочение его обороноспособности, обеспечение безопасности, общественного правопорядка и законности, а также в честь Дня защитника Отечества.

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