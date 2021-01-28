Глава МИД Туркменистана провел переговоры с главой Организации экономического сотрудничества Ключевые вопросы сотрудничества обсудили в ходе онлайн переговоров вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Солейманпур. В ходе встречи стороны обсудили возможности активизации деятельности ОЭС на фоне глобальных вызовов. В частности, стороны отметили, что Туркменистан в значительной степени способствует достижению целей ОЭС, выступая инициатором торгово-экономических, транспортных и энергетических проектов в регионе. Одним из наглядных примеров этого является активная роль Туркменистана в процессе развития важных сфер экономики соседнего Афганистана, включая такие отрасли, как транспорт, связь и коммуникации. Выделив важность активного диалога на платформе ОЭС, стороны подчеркнули актуальность многостороннего взаимодействия в деле углубления экономической интеграции. © TURKMENISTAN.RU, 2021