Туркменистан и ООН договорились расширять сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН Фекитамоелоа Катоа Утоикаману.

Стороны высоко оценили уровень сотрудничества между Туркменистаном и ООН по широкому спектру вопросов. Особое внимание было уделено актуальности сложения усилий в деле реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В этой связи Рашид Мередов отметил готовность Туркменистана наращивать сотрудничество с ООН для реализации экономического потенциала развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, путем развития транспортной сферы. Глава МИД Туркменистан подчеркнул, что Ашхабад поддерживает имплементацию «Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024».

На переговорах было отмечено, что Туркменистан, учитывая важность транспортной взаимосвязанности, не раз выступал инициатором ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в области устойчивого транспорта.

Также стороны подчеркнули успешное проведение глобальной конференции по устойчивому транспорту, прошедшей в ноябре 2016 года в Ашхабаде. Стороны согласились, что все это способствует созданию надежных транспортно-транзитных коридоров и устойчивой трансграничной торговле между странами.

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