Подписана программа сотрудничества между МИД Туркменистана и МИД Белоруссии на 2021-2022 годы

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Белоруссии Владимир Макей провели межмидовские онлайн-консультации. Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической сфере, а также в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Министры высоко оценили двустороннее взаимодействие в региональных и международных структурах – ООН, ОБСЕ, СНГ и других. В частности, было отмечено партнерство в рамках СНГ, являющегося, по мнению сторон, эффективной платформой сотрудничества по широкому спектру. В этой связи стороны отметили актуальность мероприятий, запланированных на 2021 год, объявленный по инициативе Ашхабада Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.

Стороны также рассмотрели вопросы расширения двусторонних торгово-экономических связей и подчеркнули роль торговых домов Туркменистана и Белоруссии в увеличении ассортимента туркменских и белорусских товаров на рынках двух стран. По итогам переговоров министры подписали программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Белоруссии на 2021-2022 годы.

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