В Туркменистане зарегистрированы национальные наблюдатели на выборах членов Национального совета

В Туркменистане состоялась регистрация национальных наблюдателей на выборах в палату Халк Маслахаты (Народный Совет) нового двухпалатного парламента Милли Генгеша (Национального Совета) страны. Право назначения национальных наблюдателей принадлежит политическим партиям, общественным объединениям, группам граждан и кандидатам.

В настоящий момент от Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии, общественных организаций, а также групп граждан было зарегистрировано 436 наблюдателей, которые будут вести мониторинг избирательного процесса. Для них будут организованы обучающие семинары, которые предоставят им возможность наиболее полно ознакомиться с изменениями в национальном избирательном законодательстве, своими должностными обязанностями и порядком проведения предстоящих выборов.

Наблюдатели будут присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, областных, районных и городских народных советов. В их полномочия входит наблюдение за соответствием выборов нормам законодательства Туркменистана.

Согласно Избирательному кодексу Туркменистана полномочия национальных наблюдателей прекращаются в день официального опубликования результатов выборов. Выборы членов палаты Халк Маслахаты назначены на последнее воскресенье марта этого года.

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