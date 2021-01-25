На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 35 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 35 сделок на 25 миллионов 554 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана приобрели авиационный керосин и гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Также бизнесмены из ОАЭ, Афганистана и Великобритании закупили автобензин ЕСО-93 (ГК «Туркменгаз»), а коммерсанты из Китая и Швейцарии – карбамид (ГК «Туркменхимия»).

Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ, Турции, России и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, а также джинсовая ткань.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Армении и Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила 13 миллионов 413 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили хлопок-волокно на 232 тысячи манатов.

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