Турция поддерживает проект совместной разработки Туркменистаном и Азербайджаном нефтегазового месторождения на Каспии

Турция поддерживает проект совместной разработки Туркменистаном и Азербайджаном нефтегазового месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Мы приветствуем подписание меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном по совместной разведке и разработке углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» в Каспийском море», – говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара выразила надежду, что соглашение укрепит дружбу между двумя странами, принесет пользу братским народам Азербайджана и Туркменистана и усилит благополучие и стабильность в регионе. «Мы надеемся, что соглашение откроет путь для проектов, которые повысят энергетическую безопасность Турции и Европы», – подчеркивается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара является последовательным сторонником реализации проекта по выходу туркменского природного газа на энергетические рынки Турции и Европы через Каспий и Южный газовый коридор. Многие эксперты не без основания считают, что туркмено-азербайджанская разработка нефтегазового месторождения «Достлук» на Каспии будет первым шагом в подключении туркменских газовых ресурсов к Южному газовому коридору.

© TURKMENISTAN.RU, 2021