Президент Туркменистана поручил провести работу по регистрации в стране второй российской вакцины от COVID-19 Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил провести работу по регистрации в Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Такое указание глава государства дал на заседании правительства по видеосвязи министру здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммеду Аманнепесову. Глава государства отметил, что Туркменистан первым в Центральной Азии зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» и подчеркнул важность принятия мер в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями. Туркменский лидер в этой связи поручил министру здравоохранения и медицинской промышленности продолжить работу по регистрации в Туркменистане новой вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной в Российской Федерации, а также вакцин других стран. © TURKMENISTAN.RU, 2021