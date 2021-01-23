|23.01.21 08:25
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В столице Туркменистана будет приватизирован ряд объектов торговли и сервиса
В Ашхабаде в целях развития рыночных отношений будет приватизирован ряд объектов торговли и сервиса. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает Министерству финансов и экономики Туркменистана реализовать соответствующие магазины, ресторан и торговый дом посредством прямой (адресной) продажи членам Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с условием сохранения основного профиля их деятельности и рабочих мест.
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