В столице Туркменистана будет приватизирован ряд объектов торговли и сервиса

В Ашхабаде в целях развития рыночных отношений будет приватизирован ряд объектов торговли и сервиса. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству финансов и экономики Туркменистана реализовать соответствующие магазины, ресторан и торговый дом посредством прямой (адресной) продажи членам Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с условием сохранения основного профиля их деятельности и рабочих мест.

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