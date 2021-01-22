В Ашхабаде состоялись туркмено-азербайджанские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-азербайджанские политические консультации, в ходе которых были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития межгосударственных отношений.

Стороны рассмотрели вопросы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой и транспортно-коммуникационной сферах. В частности, были обсуждены вопросы практической реализации подписанного в этот день меморандума о совместной разработке нефтегазового месторождения «Достлук» (Дружба) в Каспийском море.

Стороны также наметили ряд мер по расширению возможностей международного транзитно-транспортного коридора Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция (Лазуритовый коридор) с выходом в Европу.

В ходе переговоров стороны особое внимание уделили вопросам укрепления гуманитарного диалога и стимулирования контактов в образовании, науке, культуре, спорте и туризме.

© TURKMENISTAN.RU, 2021