Президент Туркменистана провел переговоры с главой МИД Азербайджана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, прибывшим в Ашхабад для подписания меморандума о совместной разработке нефтегазового месторождения в Каспийском море.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах туркмено-азербайджанского партнерства в топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

Стороны отметили многолетнюю работу по расширению сотрудничества в топливно-энергетической сфере и сложению усилий двух государств в реализации крупномасштабных проектов, примером чему является подписание вышеуказанного меморандума.

Стороны согласились в том, что подписание этого важного документа ознаменует начало нового этапа в развитии двусторонних отношений и выразили уверенность в дальнейшем расширении взаимовыгодного межгосударственного диалога.

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