Туркменистан и Азербайджан подписали меморандум о совместной разработке нефтегазового месторождения на Каспии

В Ашхабаде при участии онлайн президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Ильхама Алиева состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместной разработке углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море.

Документ был подписан в МИД Туркменистана вице-премьером, главой туркменского внешнеполитического ведомства Рашидом Мередовым и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, приехавшим в Ашхабад с визитом.

Гурбангулы Бердымухамедов, вступая на церемонии, отметил, что подписание меморандума является знаменательным событием в истории традиционно дружественных, братских туркмено-азербайджанских отношений.

Он напомнил, что возможности двустороннего сотрудничества в энергетике на Каспии были подробно обсуждены с президентом Ильхамом Алиевым в ходе состоявшегося в марте 2020 года официального визита президента Туркменистана в Баку. В результате были достигнуты договоренности о совместной работе на одном из крупных месторождений углеводородных ресурсов на Каспии. Как отметил туркменский лидер, подписание меморандума знаменует принципиально новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана на Каспии.

В ответном слове Ильхам Алиев также подчеркнул исключительную важность подписания меморандума о совместной разработке нефтегазового месторождения «Дружба» на Каспии. Он отметил, что лидеры двух стран приложили все усилия для того, чтобы соответствующие структуры Туркменистана и Азербайджана работали в духе сотрудничества, дружбы, взаимной поддержки и правильного понимания взаимных интересов. По его мнению, подписание меморандума открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия и будет способствовать укреплению энергетической безопасности двух государств, а также их соседей.

По завершении выступлений президентов главы внешнеполитических ведомств двух стран скрепили подписями меморандум о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместной разработке углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» в Каспийском море.

© TURKMENISTAN.RU, 2021