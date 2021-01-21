Делегация Туркменистана провела онлайн-переговоры с представителями МВФ

Макроэкономические показатели национальной экономики были обсуждены в ходе онлайн-переговоров туркменской делегации с представителями Международного валютного фонда.

На встрече было отмечено, что несмотря на негативное воздействие пандемии на мировую экономику, Туркменистану благодаря превентивным мерам удалось сохранить высокие относительно других государств темпы роста ВВП.

Также было подчеркнуто, что большую роль в устойчивом развитии национальной экономики играет частное предпринимательство, а также реализация программы развития производства импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции.

В частности, эксперты отметили, что нивелировать влияние кризисных явлений на туркменскую экономику позволяют введенные в строй в последние годы крупные и средние предприятия, где производится продукция, предназначенная как для внутреннего потребления, так и на экспорт.

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