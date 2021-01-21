|21.01.21 08:39
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Туркменистан готовится к проведению в 2021 году чемпионата мира по велотреку и отборочного этапа кубка Дэвиса
Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Олимпийский городок Ашхабада, где ознакомился с ходом подготовки к проведению в этом году чемпионата мира по велогонкам на треке и отборочного этапа международного турнира по теннису на Кубок Дэвиса.
Во встрече приняли участие главы ряда министерств и ведомств сферы здравоохранения и спорта, а также мэр Ашхабада и руководители общественных организаций.
Туркменский лидер поручил соответствующим руководителям эффективно использовать опыт Туркменистана в проведении крупных международных соревнований, а также возможности высококлассной спортивной инфраструктуры, которой располагает Олимпийский городок Ашхабада.
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