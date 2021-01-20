Медики Туркменистана и Германии обсудили вопросы использования корня солодки в лечении от коронавирусной инфекции

Вопросы использования корня солодки в лечении от коронавирусной инфекции были обсуждены в ходе онлайн-встречи делегации медиков Туркменистана с главой Центра вирусологии Университетской клиники Эссена (Германия) профессором, доктором Адальбертом Кравчиком. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно лечебных свойств солодкового корня, в частности, активного вещества в его составе – глицирризиновой кислоты. Стороны отметили, что эффективность данного вещества подтверждена исследованиями туркменских и иностранных ученых. Также было подчеркнуто, что в связи с пандемией коронавируса в мире активизировались исследовательские работы по созданию специальных противовирусных препаратов.

«Корень солодки издревле применялся в народе при лечении заболеваний верхних дыхательных путей, и ввиду эффективности такого лечения ученые Туркменистана продолжают исследовать свойства данного растения», –подчеркивается в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

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