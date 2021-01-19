Туркменистан, Азербайджан и Афганистан приняли «дорожную карту» сотрудничества в транспортной сфере

Возможность реализации потенциала Лазуритового транспортного коридора обсудили в ходе встречи онлайн руководители межведомственной группы Туркменистана, Азербайджана и Афганистана по развитию транспортно-коммуникационного взаимодействия.

Во встрече приняли участие туркменский вице-премьер Байрамгельды Овезов, курирующий транспортно-коммуникационный сектор, вице-премьер Азербайджана Шахин Абдулла оглы Мустафаев и исполняющий обязанности председателя Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади.

В ходе встречи стороны отметили эффективность сотрудничества в данном формате, рассмотрели результаты взаимодействия за прошедший период и обсудили вопросы совместной деятельности на текущий год. По итогам переговоров стороны подписали «дорожную карту» сотрудничества по Лазуритовому транспортному коридору.

Соглашение о транзите и транспортном сотрудничестве (Лазуритовый коридор) между Туркменистаном, Азербайджаном, Афганистаном, Грузией и Турцией было подписано в ноябре 2017 года в Ашхабаде.

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