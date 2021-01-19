Туркменистан первым в Центральной Азии зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину «Спутник V» и выдало соответствующий сертификат. Об этом со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщает МИД Туркменистана.

«Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Партнеры высоко оценили безопасность и эффективность вакцины, которая на сегодняшний день является одним из ведущих мировых препаратов по борьбе с коронавирусом и уже одобрена государственными регуляторами в разных регионах мира», – цитирует главу РФПИ Кирилла Дмитриева туркменское внешнеполитическое ведомство.

Дмитриев также выразил убежденность, что «вакцинация населения проверенным препаратом «Спутник V», созданным на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека, является одним из ключевых элементов в профилактике распространения коронавирусной инфекции».

На сегодняшний день вакцина «Спутник V» одобрена к применению более чем в 10 странах мира.

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