Международная федерация тяжелой атлетики объявила туркменскую спортсменку чемпионкой мира 2018 года

Международная федерация тяжелой атлетики объявила туркменскую спортсменку Юлдуз Джумабаеву (до 45 килограммов) победительницей чемпионата мира 2018 года, прошедшего в Ашхабаде.

Об этом говорится в письме врио президента Международной федерации тяжелой атлетики Майкла Ирани и генсека федерации Мохамеда Джалуда на имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, опубликованном в газетах страны.

"Из-за нарушения антидопинговых правил со стороны таиландской спортсменки, завоевавшей золотую медаль в весовой категории до 45 килограммов на чемпионате мира в городе Ашхабаде, и лишения ее спортивной квалификации, в соответствии с правилами Международной федерации тяжелой атлетики осуществляется повторное распределение медалей", – говорится в послании.

Согласно пересмотренным результатам, туркменская спортсменка Юлдуз Джумабаева ныне является обладателем золотой медали, показав в сумме двоеборья результат 179 килограммов (104 килограмма и 75 килограммов).

В послании руководителей Международной федерации тяжелой атлетики также сообщается, что «на международных соревнованиях по тяжелой атлетике, которые пройдут в 2021 году, намечено проведение церемонии вручения медали туркменской спортсменке».

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