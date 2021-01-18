На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 158 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 158 сделок на 116 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Швейцарии, Мальты и Афганистана приобрели авиационный керосин, автобензин, гидроочищенное дизельное топливо, топочный мазут и нефтяной битум, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Также бизнесмены из ОАЭ, Узбекистана и Афганистана закупили автобензин ЕСО-93 (ГК “Туркменгаз”), а коммерсанты из Казахстана – карбамид (ГК “Туркменхимия”). Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ, Турции, Сербии, Азербайджана, Узбекистана и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа и сухой экстракт солодкового корня.

За манатные средства коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила около 15 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности и полипропилен (ГК “Туркменгаз”), а также ковры ручной работы на общую сумму около 320 миллионов манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021