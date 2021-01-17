В МИД Туркменистана прошел брифинг, посвященный открытию туркмено-афганских инфраструктурных объектов

МИД Туркменистана провел брифинг, посвященный вводу в эксплуатацию в минувший четверг трех инфраструктурных объектов. Это ЛЭП Керки (Туркменистан) – Шибирган (Афганистан), 30-километровый железнодорожный участок Акина – Андхой на афганской территории, а также линии международной оптико-волоконной связи Имамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) и Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

Во встрече приняли участие руководители ряда министерств, главы и представители дипломатических миссий, работающих в Туркменистане, ректоры вузов, местные и иностранные журналисты. Участниками брифинга посредством видеоконференцсвязи стали также послы Туркменистана в зарубежных странах.

Как отметил в своем выступлении вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, данные проекты являются реальными шагами, направленными на последовательное присоединение Афганистана к региональным и международным экономическим процессам, интеграцию этой страны в систему континентальных транспортных и коммуникационных связей.

Мередов также подчеркнул, что сооружение объектов инфраструктуры в Туркменистане и Афганистане по своей геоэкономической и геополитической значимости выходит за региональные рамки. По его словам, на территории двух стран идет формирование нового пояса транспортно-коммуникационного сообщения и энергетических поставок континентального уровня, соединяющего Центральную и Южную Азию с Европой и Ближним Востоком. Руководитель внешнеполитического ведомства подтвердил неизменность позиции Ашхабада, направленной на оказание комплексной политико-дипломатической и экономической поддержки Афганистану, составляющей единую долгосрочную государственную стратегию сотрудничества Туркменистана с этим государством.

На брифинге также выступили министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков, советник посольства Афганистана в Туркменистане Ахмад Тарик Нурзаде, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд и директор Постоянного представительства Азиатского банка развития в Туркменистане Чанг Чинг Ю.

Выступавшие отметили, что реализация инициатив Туркменистана способствует увеличению объемов и расширению географии экспорта электроэнергии, а также наращиванию транспортно-транзитного потенциала всего региона. В заключение глава МИД Туркменистана ответил на вопросы журналистов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021