Президент Туркменистана открыл компрессорную станцию на газовом месторождении "Малай"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Лебапский велаят (область) принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию новой газокомпрессорной станции с годовой мощностью 30 миллиардов кубометров на газовом месторождении «Малай». Об этом сообщил МИД Туркменистана.

Выступая на церемонии запуска газокомпрессорной станции, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что энергетическая политика Туркменистана, обладающего большими запасами углеводородных ресурсов, направлена на всестороннее развитие нефтегазового комплекса и его эффективную интеграцию в мировую энергосистему.

На церемонии также выступил генеральный директор компании CNPC International Turkmenistan Ли Шулян. Он отметил, что ввод в эксплуатацию газокомпрессорной станции еще больше расширит возможности экспорта природного газа Туркменистана на международные рынки.

Газовое месторождение «Малай» связано с транснациональной газовой магистралью Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай газопроводом Малай – Багтыярлык.

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