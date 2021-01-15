Президенты Туркменистана и Афганистана открыли новые совместные объекты

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани запустили в действие новые международные инфраструктурные объекты. Это железная дорога между афганскими станциями Акина-Андхой, построенная силами туркменских железнодорожников, а также ЛЭП Керки (Туркменистан) – Шиберган (Афганистан) и линии оптико-волоконной связи.

Лидеры Туркменистана и Афганистана приняли участие в церемонии открытия объектов по телемосту, президент Туркменистана из города Туркменабат, а глава Афганистана из Кабула.

Со сдачей в эксплуатацию этих объектов расширяются возможности двух государств для эффективной реализации транзитно-транспортного, энергетического и коммуникационного потенциала взаимодействия.

Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на церемонии, сказал, что эти три проекта нацелены на придание мощного импульса долгосрочному развитию Туркменистана и Афганистана. По его словам, эта работа будет способствовать укреплению безопасности и экономическому развитию региона.

В свою очередь Мохаммад Ашраф Гани отметил, что проекты по развитию железнодорожного сообщения, торговли электроэнергией и формирование оптико-волоконной сети улучшат жизнь афганского народа и создадут условия для развития региона.

«Мы стремимся превратить Афганистан в региональный перекресток, и несомненно, Туркменистан, который добился многих успехов в этой области, как добрый сосед и стратегический партнер Афганистана может сыграть полезную и ценную роль в этом отношении», − подчеркнул он.

Железнодорожная ветка Акина – Андхой протяженностью 30 километров является частью масштабного транспортного проекта, инициированного Ашхабадом и призванного связать страны региона с железнодорожной сетью Китая, а также Кавказа и Турции.

Линия электропередачи Керки (Туркмения) – Шиберган (Афганистан), протяженностью 153 километра и мощностью 500 кВт является частью проекта ЛЭП «Туркменистан – Афганистан – Пакистан», предусматривающей экспорт туркменского электричества в Афганистан и Пакистан.

Оптико-волоконная линия, открытая между Туркменистаном и Афганистаном, призвана выполнять функцию ключевого информационного моста между странами региона и мира.

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