|15.01.21 08:50
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Президенты Туркменистана и Афганистана открыли новые совместные объекты
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани запустили в действие новые международные инфраструктурные объекты. Это железная дорога между афганскими станциями Акина-Андхой, построенная силами туркменских железнодорожников, а также ЛЭП Керки (Туркменистан) – Шиберган (Афганистан) и линии оптико-волоконной связи.
Лидеры Туркменистана и Афганистана приняли участие в церемонии открытия объектов по телемосту, президент Туркменистана из города Туркменабат, а глава Афганистана из Кабула.
Со сдачей в эксплуатацию этих объектов расширяются возможности двух государств для эффективной реализации транзитно-транспортного, энергетического и коммуникационного потенциала взаимодействия.
Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на церемонии, сказал, что эти три проекта нацелены на придание мощного импульса долгосрочному развитию Туркменистана и Афганистана. По его словам, эта работа будет способствовать укреплению безопасности и экономическому развитию региона.
В свою очередь Мохаммад Ашраф Гани отметил, что проекты по развитию железнодорожного сообщения, торговли электроэнергией и формирование оптико-волоконной сети улучшат жизнь афганского народа и создадут условия для развития региона.
«Мы стремимся превратить Афганистан в региональный перекресток, и несомненно, Туркменистан, который добился многих успехов в этой области, как добрый сосед и стратегический партнер Афганистана может сыграть полезную и ценную роль в этом отношении», − подчеркнул он.
Железнодорожная ветка Акина – Андхой протяженностью 30 километров является частью масштабного транспортного проекта, инициированного Ашхабадом и призванного связать страны региона с железнодорожной сетью Китая, а также Кавказа и Турции.
Линия электропередачи Керки (Туркмения) – Шиберган (Афганистан), протяженностью 153 километра и мощностью 500 кВт является частью проекта ЛЭП «Туркменистан – Афганистан – Пакистан», предусматривающей экспорт туркменского электричества в Афганистан и Пакистан.
Оптико-волоконная линия, открытая между Туркменистаном и Афганистаном, призвана выполнять функцию ключевого информационного моста между странами региона и мира.
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