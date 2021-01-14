Состоялись туркмено-индийские политические консультации по видеосвязи

Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Индии на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран в формате видеоконференции.

Дипломаты обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также подчеркнули необходимость дальнейшего двустороннего взаимодействия рамках международных переговорных площадок. В этой связи была отмечена эффективность диалога на высшем уровне и регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Также стороны обсудили вопросы активизации встреч туркменских и индийских экспертов по кибербезопасности, антитеррористической и другой проблематике, представляющей взаимный интерес. Стороны особое внимание уделили вопросам двустороннего экономического сотрудничества. В числе приоритетных совместных проектов названо строительство газопровода ТАПИ, которое заметно активизировалось в последнее время.

Дипломаты также особо отметили необходимость консолидации усилий в поиске новых эффективных путей развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.

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