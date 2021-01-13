Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового посла Китая

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Туркменистане Цянь Найчэна.

В ходе беседы стороны отметили общие взгляды Туркменистана и КНР на актуальные вопросы мировой политики и подчеркнули, что взаимная поддержка международных инициатив служит платформой для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия на международных площадках.

Особый акцент в рамках встречи был сделан на расширение торгово-экономических связей. В числе ярких примеров взаимовыгодного экономического партнерства было названо строительства транснационального газопровода Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай. Стороны отметили, что в скором времени состоится ввод в строй новой газокомпрессорной установки, которая позволит значительно увеличить поставки туркменского природного газа на экспорт, в том числе и КНР.

Поблагодарив за встречу, посол КНР Цянь Найчэн заверил Гурбангулы Бердымухамедова в том, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления туркмено-китайских отношений.

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