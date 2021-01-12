|12.01.21 08:32
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В Ашхабаде состоялась встреча общественности, посвященная девизу 2021 года «Туркменистан – родина мира и доверия»
В Ашхабаде состоялась встреча членов правительства, деятелей культуры, журналистов и ректоров вузов, в ходе которой были обсуждены задачи на 2021 год, проходящем под девизом «Туркменистан – родина мира и доверия».
Как отмечали выступавшие, в девизе 2021 года символически объединены важные тенденции современного развития Туркменского государства – стремление к прогрессу и приверженность национальным историко-культурным ценностям.
На встрече было подчеркнуто, что девиз 2021 года созвучен и с глобальными инициативами Ашхабада, о чем свидетельствует принятие Генассамблей ООН резолюцию, инициированной Туркменистаном, об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия.
Участники мероприятия выразили уверенность, что год 30-летия независимости страны будет ознаменован новыми достижениями во всех сферах жизни государства и общества.
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