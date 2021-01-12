В Ашхабаде состоялась встреча общественности, посвященная девизу 2021 года «Туркменистан – родина мира и доверия»

В Ашхабаде состоялась встреча членов правительства, деятелей культуры, журналистов и ректоров вузов, в ходе которой были обсуждены задачи на 2021 год, проходящем под девизом «Туркменистан – родина мира и доверия».

Как отмечали выступавшие, в девизе 2021 года символически объединены важные тенденции современного развития Туркменского государства – стремление к прогрессу и приверженность национальным историко-культурным ценностям.

На встрече было подчеркнуто, что девиз 2021 года созвучен и с глобальными инициативами Ашхабада, о чем свидетельствует принятие Генассамблей ООН резолюцию, инициированной Туркменистаном, об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия.

Участники мероприятия выразили уверенность, что год 30-летия независимости страны будет ознаменован новыми достижениями во всех сферах жизни государства и общества.

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