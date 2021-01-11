Москвичам предложено новогоднее гастрономическое путешествие по туркменскому дастархану

Жителей и гостей российской столицы в дни новогодних каникул пригласил в гастрономическое путешествие по просторам туркменской национальной кухни новый ресторан «Ашхабад», открывшийся недавно в Москве.

По сути, это первая и пока единственная точка общественного питания в многомилионном мегаполисе, где можно сегодня отведать блюда традиционной туркменской кухни. В Москве немало кафе и ресторанов, где любителям восточной кулинарии предлагается разнообразное меню избранного профиля. Но только в ресторане «Ашхабад» можно отведать одно из самых аутентичных туркменских блюд – такое, как королева дастархана – дограма.

Коллекцию маленьких кулинарных шедевров здесь пополняют ароматные первые горячие блюда – шурпа и унаш. Неистощим набор вариаций жареных, пареных и запеченных сочетаний теста с различными сортами мяса: манты, чебуреки, самса, фичи. Разнообразен выбор шашлыков на настоящем мангале. Но такой люля-кебаб, какой готовят здесь, раньше можно было попробовать только в реальном Ашхабаде.

Удобное расположение в пешей доступности от метро, недалеко от центра города, делает ресторан привлекательным как для представителей туркменской диаспоры российской столицы, так и для всех остальных любознательных почитателей гастрономических изысков, готовых отправиться в увлекательное путешествие по бескрайним просторам туркменского дастархана. Уютные залы способны принять немало гостей одновременно, но можно и оформить на вынос заказ полюбившихся восточных деликатесов.

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