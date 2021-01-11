В Кабуле состоялись туркмено-афганские политические консультации

В Кабуле состоялись политические консультации между Туркменистаном и Исламской Республикой Афганистаном на уровне министров иностранных дел. Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар изложили позиции сторон по ключевым аспектам двусторонней повестки дня.

Стороны отметили эффективность диалога между главами государств Туркменистана и Афганистана, что способствует динамичному развитию двусторонних связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. По итогам консультаций стороны подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Исламской Республики Афганистан на 2021-2022 годы.

Также в афганской столице состоялось шестое заседание Совместной туркмено-афганской комиссии по сотрудничеству в области безопасности. В ходе переговоров состоялся конструктивный обмен мнениями относительно усиления партнерства в сфере противодействия угрозам и вызовам современности, включая терроризм, экстремизм, кибератаки и т. д. Стороны выразили готовность укреплять приграничное сотрудничество и взаимодействие в области информационной безопасности.

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