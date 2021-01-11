На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 27 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 27 сделок на 4 миллиона 908 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Китая, Афганистана и Узбекистана приобрели авиационный и осветительный керосин, а также автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из России, США, Китая, ОАЭ, Турции и Азербайджана были реализованы хлопчатобумажная пряжа, корни и корневища солодки.

За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Пакистана и Казахстана закупили хлопчатобумажную пряжу на 26 миллионов 984 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели хлопок-волокно на 2 миллиона 405 тысяч манатов.

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