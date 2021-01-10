Делегация Туркменистана провела в Кабуле переговоры с руководством Афганистана

В Кабуле состоялась встреча туркменской делегации во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

Стороны отметили высокую динамику развития двусторонних связей по широкому спектру направлений. В частности, на переговорах была отмечена результативность межгосударственного политико-дипломатического диалога, а также последовательное расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Стороны особое внимание уделили продвижению крупных совместных инфраструктурных проектов, в частности, строительству газопровода ТАПИ, а также прокладке ЛЭП и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Глава МИД Туркменистана также провел переговоры с председателем Высшего совета национального примирения Исламской Республики Афганистан доктором Абдуллой Абдуллой.

© TURKMENISTAN.RU, 2021