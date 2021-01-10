В Исламабаде обсудили транзит туркменских грузов через порты Гвадар и Карачи

Основные направления туркмено-пакистанских торговых связей обсудили на встрече в Исламабаде туркменский посол в Пакистане Атаджан Мовламов и советник премьер-министра страны Абдул Разак Давуд.

Стороны отметили, что межгосударственное взаимодействие в торгово-экономической сфере обладает значительным потенциалом, и для его реализации необходимо принять ряд мер для увеличения объемов товарооборота между двумя странами. В этой связи стороны особое внимание уделили предстоящему в этом году подписанию меморандума о взаимопонимании между пакистанским портом Гвадар и туркменским портом Туркменбаши.

Ранее Туркменистан предложил правительству Пакистана перевалку туркменских грузов через порты Гвадар и Карачи по железной дороге и автомобильным транспортом. Подписание меморандума между портами Гвадар и Туркменбаши будет способствовать реализации этого проекта.

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