В МИД Туркменистана прошел брифинг главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде

В МИД Туркменистана состоялся брифинг главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде Натальи Дрозд. Она высоко оценила экономические и гуманитарные аспекты нейтралитета, положенные в основу туркменского внешнеполитического курса, которые играют важную роль в укреплении мира, стабильности и безопасности в региональном и глобальном измерении.

В этой связи дипломат особо отметила, что итоговый документ международной конференции «Политика нейтралитета и ее роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», состоявшейся 12 декабря 2020 года в Ашхабаде, опубликован на шести официальных языках ООН.

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде также выразила уверенность в том, что этот документ будет служить ориентиром для дальнейшей совместной деятельности Туркменистана и ОБСЕ.

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