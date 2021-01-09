Делегация Туркменистана проведет в Кабуле переговоры по вопросам безопасности Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым проведет переговоры в столице Афганистана городе Кабуле. Соответствующее распоряжение на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. В документе говорится, что делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым направляется в рабочую командировку в Кабул для участия в работе 6-го заседания совместной туркмено-афганской рабочей группы по вопросам безопасности. Туркменская делегация также примет участие в туркмено-афганских политических консультациях. © TURKMENISTAN.RU, 2021