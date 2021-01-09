В Туркменистане создан оргкомитет по празднованию 30-летия независимости страны

В Туркменистане в целях широкой популяризации успехов страны, достигнутых за годы независимости, и празднования на высоком уровне 30-летней годовщины независимости государства, создан организационный комитет по проведению юбилейных торжеств и утвержден его состав. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству культуры Туркменистана совместно с другими министерствами, ведомствами, а также администрациями областей и мэрией Ашхабада подготовить проект плана торжеств и мероприятий по случаю 30-летия независимости Туркменистана и представить его в правительство.

Также документ поручает министерствам, ведомствам и местным администрациям обеспечить проведение на высоком организационном уровне юбилейных торжеств и мероприятий.

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