|08.01.21 09:47
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Туркменистан купит два грузовых самолета Airbus
«Туркменские авиалинии» в целях выполнения «Национальной программы развития гражданской авиации Туркменистана на 2012–2030 годы» и увеличения объемов грузовых перевозок купят два воздушных грузовых судна Airbus, бывших в эксплуатации. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ разрешает агентству «Туркменские авиалинии» заключить с компанией Airbus S.A.S. (Французская Республика) контракт на закупку двух бывших в эксплуатации воздушных грузовых судов модификации «P2F» модели «A330-200».
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