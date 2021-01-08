Туркменистан купит два грузовых самолета Airbus «Туркменские авиалинии» в целях выполнения «Национальной программы развития гражданской авиации Туркменистана на 2012–2030 годы» и увеличения объемов грузовых перевозок купят два воздушных грузовых судна Airbus, бывших в эксплуатации. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ разрешает агентству «Туркменские авиалинии» заключить с компанией Airbus S.A.S. (Французская Республика) контракт на закупку двух бывших в эксплуатации воздушных грузовых судов модификации «P2F» модели «A330-200». © TURKMENISTAN.RU, 2021