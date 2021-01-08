Новый посол Республики Корея вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Туркменистане Шин Сунг-чуля.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов туркмено-корейского сотрудничества, выстраиваемого на равноправной и взаимовыгодной основе. Стороны отметили, что основой для поступательного развития межгосударственного диалога служат регулярные контакты на высшем уровне. В этой связи корейский полпред отметил, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с особой теплотой вспоминает состоявшийся в апреле 2019 года государственный визит в Туркменистан.

Подтвердив близость или совпадение позиций двух стран по ключевым вопросам международной политики, стороны договорились и впредь укреплять партнерство на мировой арене, в том числе на платформе международных организаций и региональных структур.

Глава Туркменистана и корейский дипломат также высоко оценили работу форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», деятельность которого вносит значительный вклад в активизацию сотрудничества между Республикой Корея и странами Центрально-Азиатского региона. В ходе беседы стороны особое внимание уделили вопросам экономического сотрудничества. В этой связи, были обсуждены вопросы участия известных корейских компаний LG и Hyundai в реализации крупных проектов в Туркменистане.

Поздравив корейского посла с началом работы в Туркменистане, Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что намерен посетить Республику Корея с ответным визитом сразу после того, как будут открыты межгосударственные границы и созданы благоприятные условия для очередной встречи на высшем уровне.

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