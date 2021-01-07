Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
07.01.21 10:32

Президент сменил председателя Верховного суда Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов сменил председателя Верховного суда Туркменистана. Соответствующие указы глава государства подписал на заседании Государственного совета безопасности страны.

В ходе заседания Гурбангулы Бердымухамедов, обращаясь к председателю Верховного суда Туркменистана Гылычмырату Халлыеву, сказал, что за многолетнюю примерную государственную и общественную деятельность ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Туркменистана». Также глава государства сообщил, что по согласованию с Меджлисом (парламентом) Халлыев освобожден от должности председателя Верховного суда, в связи с переходом на другую работу.

Указом президента страны новым председателем Верховного суда Туркменистана назначен Гуванчмырат Уссанепесов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2021 Turkmenistan.ru