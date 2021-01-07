Президент сменил председателя Верховного суда Туркменистана Президент Гурбангулы Бердымухамедов сменил председателя Верховного суда Туркменистана. Соответствующие указы глава государства подписал на заседании Государственного совета безопасности страны. В ходе заседания Гурбангулы Бердымухамедов, обращаясь к председателю Верховного суда Туркменистана Гылычмырату Халлыеву, сказал, что за многолетнюю примерную государственную и общественную деятельность ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Туркменистана». Также глава государства сообщил, что по согласованию с Меджлисом (парламентом) Халлыев освобожден от должности председателя Верховного суда, в связи с переходом на другую работу. Указом президента страны новым председателем Верховного суда Туркменистана назначен Гуванчмырат Уссанепесов. © TURKMENISTAN.RU, 2021