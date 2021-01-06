Патриарх Кирилл поздравил президента Туркменистана с новолетием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Рождества поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с новолетием. Поздравительное послание главы РПЦ опубликовано в газетах страны.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что этот праздник ежегодно отмечается в надежде на преодоление различных трудностей и испытаний, на достижение взаимопонимания и укрепление сотрудничества между странами и народами, на исполнение высказанных друг другу добрых пожеланий.

«Заботясь о духовно-нравственном состоянии современников, Русская православная церковь остается неизменно открытой для плодотворного сотрудничества с органами государственной власти, представителями традиционных религий и всеми благонамеренными общественными силами во имя утверждения в жизни людей непреходящих идеалов любви и милосердия, мира и справедливости», – говорится в послании главы РПЦ.

Он пожелал главе Туркменистана, его родным и близким крепкого здоровья, бодрости духа и помощи свыше во всех добрых делах и начинаниях.

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