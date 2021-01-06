Делегация Туркменистана и американская финансовая корпорация DFC обсудили создание инвестфонда

Создание Центральноазиатского фонда развития (C5 Fund) обсудили онлайн делегация Туркменистана и представители американской «Корпорации по финансированию международного развития» (DFC).

С туркменской стороны во встрече приняли участие руководители и ведущие специалисты Министерства финансов и экономики, Государственного банка внешнеэкономической деятельности и МИД Туркменистана.

«Перспективы создания такого фонда, на наш взгляд, актуальны и важны для поступательного регионального развития. Особенно для реализации крупных региональных проектов и программ», — отметил на встрече министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгелди Сердаров. По его мнению, это позволит создать хорошую основу для проработки приоритетных проектов по развитию промышленной и транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, использованию инновационных решений.

В свою очередь председатель Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаров пригласил американскую корпорацию к участию в создании Международного инвестиционного фонда Туркменистана. Американские партнеры выразили заинтересованность в создании такого фонда.

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