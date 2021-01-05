В Центре общественных организаций в Ашхабаде состоялась конференция, посвященная девизу 2021 года «Туркменистан – родина мира и доверия». В форуме приняли участие депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана, представители общественных организаций, политических партий, вузов и СМИ.

Выступившие на конференции подчеркнули, что идейный посыл девиза 2021 года, направлен на популяризацию достижений Туркменистана в мире, а также придание импульса экономическим и социальным преобразованиям в стране. На форуме было также отмечено, что содержание девиза нынешнего года в Туркменистане соотносимо с резолюцией Генассамблеи ООН об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия, принятой по инициативе Ашхабада.

Участники конференции заверили, что приложат все силы для решения задач по популяризации в мире внутренней и внешней политики Туркменистана.

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