|04.01.21 08:33
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи в последнюю неделю года заключено 19 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 19 сделок на 33 миллиона 693 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Швейцарии и Афганистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из Турции и Азербайджана была реализована хлопчатобумажная пряжа.
За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Пакистана и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму свыше 12 миллионов манатов.
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