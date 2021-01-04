Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
04.01.21 08:33

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи в последнюю неделю года заключено 19 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 19 сделок на 33 миллиона 693 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Швейцарии и Афганистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из Турции и Азербайджана была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Пакистана и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму свыше 12 миллионов манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2021 Turkmenistan.ru