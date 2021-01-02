|02.01.21 09:49
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Президенты Туркменистана и Турции по телефону обсудили вопросы развития партнерства
Ключевые вопросы развития двустороннего взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю наступившего нового, 2021 года, пожелав друг другу здоровья, счастья и успехов в работе во имя процветания туркменского и турецкого народов. Как подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов, Турецкая Республика для Туркменистана – братское государство, взаимодействию с которым присущ долгосрочный, стратегический характер.
В ходе разговора стороны отметили положительную динамику развития торгово-экономических связей и подчеркнули важность дальнейшего расширения партнёрства в энергетической, транспортно-коммуникационной, индустриальной отраслях. Также стороны обменялись мнениями по вопросу расширения гуманитарного сотрудничества, что обусловлено исторической, культурной и духовной общностью народов Туркменистана и Турции. В этой связи было подтверждено стремление сторон к углублению контактов в области науки, образования, культуры и здравоохранения.
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