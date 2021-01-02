Итоговый документ ашхабадской конференции распространен в качестве документа Генассамблеи и Совбеза ООН

Итоговый документ международной конференции “Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития” распространен в качестве документа 75-й сессии Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Также этот документ опубликован на официальных языках Организации Объединенных Наций.

Международная конференция в честь 25-летия туркменского нейтралитета состоялась в Ашхабаде 12 декабря 2020 года. В работе форума принял участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.Также на конференции с видеообращениями выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф Бен Ахмед Аль-Усаймин, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие видные политические деятели.

По итогам международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» был принят ашхабадский итоговый документ.

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