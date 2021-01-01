Туркменистан встретил 2021-й год

Туркменистан праздничными торжествами встретил новый, 2021 год, который пройдет в стране под девизом «Туркменистан – родина мира и доверия».

Традиционно центром новогодних торжеств стала площадь перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная») в Ашхабаде, где установлена главная елка страны. Благодаря усилиям декораторов здесь создан волшебный зимний сад, где неоновый свет создает атмосферу зимнего чуда.

Ближе к полуночи ведущие объявили о начале традиционного праздничного телемоста, связывающего в новогоднюю ночь Ашхабад с административными центрами всех велаятов (областей) Туркменистана. Каждая из пяти туркменских областей поздравила страну со встречей Нового года и представила свой музыкальный номер.

Кульминацией празднования стало новогоднее обращение президента Гурбангулы Бердымухамедова в прямом эфире к народу Туркменистана. Глава государства обозначил главные вехи уходящего года, вкратце охарактеризовал все сферы жизнедеятельности страны и дал оценку результатам внутренней и внешней политики Туркменистана за минувший год. «И пусть Новый год станет для планеты Земля годом мира, благополучия, больших успехов, изобилия!», - сказал туркменский лидер, завершая новогоднее обращение к народу страны.

Новый, 2021 год, пришел в Туркменистан под торжественную канонаду салюта и праздничного светового шоу в небе над Ашхабадом. В завершение праздника состоялось выступление звезд туркменской эстрады.

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