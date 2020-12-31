Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Главы двух государств-соседей обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, пожелав друг другу здоровья, счастья и достижений в совместной работе на благо туркменского и узбекского народов.

Стороны подчеркнули, что придают большое значение укреплению взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе СНГ, где в текущем году председательствовала Республика Узбекистан. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что несмотря на то, что в этом году человечество столкнулось с пандемией, Узбекистан достойно провел большинство запланированных мероприятий, нацеленных на упрочение партнерства в рамках Содружества.

Главы государств-соседей отметили значительный потенциал для дальнейшего наращивания партнерства, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, индустриальном секторе, транспортно-коммуникационной сфере, АПК и т.д. Также стороны обсудили вопросы подготовки очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии в 2021 году.

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