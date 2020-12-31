Парламент Туркменистана объявил девиз 2021 года

Меджлис (парламент) Туркменистана утвердил девиз 2021 года: «Туркменистан – родина мира и доверия». Соответствующее парламентское постановление опубликовано в газетах страны.

Согласно документу, девиз принят в целях широкой пропаганды и доведения до мировой общественности внутренней и внешней политики государства, в честь 30-летия независимости, а также поддерживая инициативу президента Гурбангулы Бердымухамедова об объявлении 2021 года Годом «Туркменистан – родина мира и доверия».

2020 год прошел в стране под девизом «Туркменистан – родина Нейтралитета».

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